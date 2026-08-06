Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2026 23:22

Gazze'de soykırımcı İsrail saldırılarında yıkılan 8 binanın enkazında 170 cenaze olduğu değerlendiriliyor

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yıkılan 8 binanın enkazında hayatını kaybeden 170 kişinin cenazesinin olabileceği belirtildi.

Gazze'de soykırımcı İsrail saldırılarında yıkılan 8 binanın enkazında 170 cenaze olduğu değerlendiriliyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren başlayan ağır bombardımanı sonucu yıkılan evlerin enkazında kalan cenazelere ulaşma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında İsrail saldırısında tamamen yıkılan 8 binanın enkazında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, enkaz altında 170 cenazenin olduğu değerlendirildi.

Söz konusu binaların enkazı altında kalan cenazelere ulaşmak için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, Gazze kentinde yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını bildirmişti.

Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığını, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaklaşık 3 yıl sonra enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli, bölgede düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran basını: Hürmüz Boğazı girişinde düşman hedeflerine saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor
15:38
İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması tarihi bir adımdır
15:32
Çinli yapay zeka modeli, İngiltere hükümetinin test ortamından kaçmayı başardı
15:38
İhracatta hedef ülkelere 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yapıldı
15:26
Yeni yangın havuzları orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak
15:20
Ordu Şehir Hastanesi eylülde hasta kabulüne başlayacak
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ