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Türkiye
TRT Haber 14.06.2026 07:58

17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

 

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yurdun geniş bir kesiminde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yapılan uyarılara göre; Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Karadeniz Bölgesi'nde ise Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle kıyı şeridinde beklenen şiddetli yağışların, bölgenin arazi yapısı nedeniyle heyelan riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekildi.

Kuvvetli yağış beklenen, Amasya, Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Bayburt ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

 

 

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