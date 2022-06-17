Samsun'da ikiz öğrenci sayısıyla dikkat çeken Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda karne sevinci vardı. Aynı sınıfta bir araya gelen 17 ikiz öğrenci, aynı anda karnelerini aldılar.

Sınıf öğretmeni Elif Balkabak ''İkiz öğrencilerle ilgili ders yapmakta bir sıkıntı yaşamıyorum sadece tanımakta sıkıntı yaşıyorum. Bazen soruyorum sen Yunus musun Yusuf musun diye yoksa zorluğu yok. Hatta kolaylığı var. Birbirlerini kontrol ediyorlar. Birbirlerini destekliyorlar” diye konuştu.

İkizlerin aileleri de en az onlar kadar heyecanlıydı

Çocuklarının bu heyecanına ortak olmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen ailelerden biri “İkiz anne babası olmak çok zor. Ama aynı zamanda bence dünyanın en güzel duygusu” dedi.

Beşiz kardeşler de karne sevinci yaşadı

Yozgat'ta da beşiz kardeşlerin karne sevinci vardı. Akdağmadeni 75'nci Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda aynı sınıfta okuyan beşiz kardeşler karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar yaz tatilinde oyun oynayıp ders çalışmanın sevinciyle bir seneyi daha tamamladı ve mutluluklarını birbirleriyle paylaştı.

