Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için harekete geçti.

Battalgazi Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenlendi. Müstakil evde yapılan aramada, odalardan birinde zeminden dışarı doğru kazılmış bir tünel olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Firari hükümlü kazdığı bu tünelde gizlenirken yakalandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.