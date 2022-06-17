Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari hükümlü kazdığı tünelde yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenlendi. Firari evinin içinden dışarı doğru kazdığı tünelde gizlenirken yakalandı.
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için harekete geçti.
Battalgazi Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenlendi. Müstakil evde yapılan aramada, odalardan birinde zeminden dışarı doğru kazılmış bir tünel olduğu tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Firari hükümlü kazdığı bu tünelde gizlenirken yakalandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kayseri
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