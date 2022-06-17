Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kez gazetecilere Antalya’da eğitim verdi. TRT Haber ekibi de orman yangını söndürme ekipleriyle birlikte sahadaydı.

Önce arazözlerle eğitim için hazırlanmış parkurlarda sürüş yapıldı, teorik eğitim verildi. Ardından sahaya inildi. Yangına nasıl müdahale edileceği tek tek gösterildi.

Eğitimin en zor kısmıysa gerçek bir yangına müdahale edildiği anlardı. Güvenli bir alan kontrollü şekilde ateşe verildi. Gazeteciler orman yangını söndürme ekipleriyle sahada verilen mücadeleyi deneyimledi.

Kontrollü olarak yangın çıkarıldı

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir kısım yerde yangın çıkardı, TRT Haber ekibi de ekiplerin nasıl mücadele ettiğini, alevlerle karşı karşıya geldiklerinde neler yaptıklarını yerinde görüntüledi.

Zorlu parkurların sonunda eğitime katılan gazetecilere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki tarafından Yangın gönüllüsü sertifikası verildi. Geçen yıl 25 bin olan gönüllü sayısı bu yıl 100 bini aştı.

Kamera: Sait Ersan