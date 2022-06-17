İç sularda av yasağı sona erdi. Balıkçılar "vira bismillah" deyip göle açıldı. 3 ay aradan sonra Beyşehir Gölü'nde de ağlar suyla buluştu.

Kimi aileleri tarafından uğurlandı, kimi ise ailesiyle birlikte çıktı nasibini aramaya.

Onlardan biri de Toşur ailesi...

TRT Haber ekibi Toşur ailesinin, av yasağından sonra ilk balık avına eşlik etti.

Balıkçı Savaş Toşur, "Şimdi ailemizle birlikte nasibimizi aramaya geldik, Allah'ın izni ile işte ilk ağlarımızı atacağız" diye konuştu.

Teknede herkesin bir görevi var

Arife Toşur ise "Yalnız olmuyor yardım ile daha iyi oluyor yalnız oldu mu zorlanıyor zoru var dalga esinti oldu mu takılıyor, yırtılıyor" dedi.

Rüzgar ve yağmur onları zorlasa da geri dönmediler. Kötü hava koşullarına rağmen ağları atmayı başardılar. Evlerine dönerken tek beklentileri ise sabah çekecekleri o ağları dolu bulmaktı.

Yasağın kalktığı ilk gün yaklaşık 50 kilogram balık yakalayan Toşur ailesi sezondan umutlu.

