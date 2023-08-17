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Türkiye
AA 17.08.2023 08:12

17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu

Türkiye, 17 Ağustos 1999'da en karanlık günlerinden birini yaşadı. Yalova'da 2 bin 504 kişi yaşamını yitirdi. Aradan 24 yıl geçti. Şehirde kalıcı konutlar inşa edildi. Yapı stokunu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Depremle 14 yaşında tanışan Buğra Kural, TRT Haber'e konuştu. "Bu şehir üzerimize yıkıldı ama, onu sevmekten hiç vazgeçmedik." dedi

Saat 03.02'de hayatla ölüm arasındaki en uzun 45 saniye yaşandı Marmara'da. 7,4'lük deprem, insanları uykularında yakaladı. Yalova derin karanlığa gömüldü.

Sabahın ilk ışıklarıyla acı tablo ortaya çıktı. Enkaz altındakilerin kurtarılması için son ana kadar mücadele edildi.

Yalova'da 2 bin 504 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 505 kişi yaralandı.

Depremde 14 yaşındaydı

Deprem en ağır hasarı yüreklere bıraktı. Buğra Kural, 14 yaşındaydı. Rehabilitasyon için kente giden çocuk gelişim uzmanları ona da deprem anıtında görev verdi.

Kural şunları söyledi:

"Yalova, 1999'dan 2023'e kadar fazlasıyla yol aldı. Özellikle ruhsal olarak yol aldı. Maddi ve manevi olarak da kendini çok iyi toparladı. Benim buradan bizimle aynı acıları yaşayan hatay kahramanmaraş'taki depremzedelere buradaki bir sözü hatırlatmak isterim. Yalovalılar bu şehir üzerimize yıkıldı ama biz bu şehri sevmekten hiç vazgeçmedik derler."

Yalova'da 3 noktada kalıcı konutlar yapıldı. Paşaköy, Çalıca ve Subaşı'ndaki konutların inşaatı 2002'de tamamlandı.

Yüzde 65'i kentsel dönüşüme girmiş vaziyette

Kentte yapı stokunu güçlendirme çalışmaları ise devam ediyor.

Yalova'nın yüzde 65'inin kentsel dönüşüme girdiğini söyleyen Yaloca Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "1999 marmara depreminden sonra Yalova'nın yüzde 65'i kentsel dönüşüme girmiş vaziyette, yüzde 35'i 24 yıl geçmesine rağmen hala kentsel dönüşüme sokamadık. Bunun sebebi mülkiyet kanunu'ndan kaynaklı. 5 ve 6 katların imarının 4 kata düşmesiydi. Fakat biz 2023 yılında aldığımız meclis kararıyla artık 6 katlı ve 5 katlı binaları kentsel dönüşüme soktuğumuz zaman 5 ve 6 kat imarı veriyoruz" dedi. 

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