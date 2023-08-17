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Türkiye
AA 17.08.2023 07:00

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda eşi M.K.'nin işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. ile burada bulunan Süleyman Sağanak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., yanında bulunan tabancayla Sağanak'a ateş etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücuduna üç kurşun isabet eden Sağanak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağanak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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