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Türkiye
AA 17.08.2023 07:57

Depremde hayatını kaybedenler İstanbul'da anıldı

İstanbul Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenler İstanbul'da anıldı

Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, depreme karşı gerekli yasal düzenlemelerin tolerans gösterilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti
17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti

Halisçelik, "Bilim insanlarımız Marmara bölgesinde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son 1 yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir" dedi.

Açıklamaların ardından grup, meşale yakarak deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

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