16 ülkeye yeni büyükelçi atandı29 Kasım 2019 Cuma 00:29 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 01:21
Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 büyükelçi merkeze alındı, yerlerine yeni büyükelçiler atandı. Boş olan Gabon'a da büyükelçi ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Ürdün Haşimi Krallığı'na İsmail Atamaz, Guatemala'ya Erkan Aytun,
Türkmenistan'a Tugan Oral, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Mahinur Özdemir Göktaş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'ne Demet Şekercioğlu,
Belarus Cumhuriyeti'ne Mustafa Özcan, Estonya Cumhuriyeti'ne Süleyman İnan Özyıldız, Çad Cumhuriyeti'ne Kemal Kaygısız, Dominik Cumhuriyeti'ne Yeşim Kebapçıoğlu, Şili Cumhuriyeti'ne Gülcan Akoğuz, Gabon Cumhuriyeti'ne Nilüfer Erdem Kaygısız, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ne Haldun Tekneci, Bangledaş Halk Cumhuriyeti'ne Mustafa Osman Turan, Kazakistan Cumhuriyeti'ne Ufuk Ekici, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne Hasan Mehmet Sekizkök, Gambiya Cumhuriyeti'ne Tolga Bermek atandı.
Kaynak: TRT Haber