TRT tarafından 2017'de hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk girişimi olan World Citizen'a “Pozitif Değişime İlham Olmak” ilkesiyle yola çıkıldı.

Girişimin kuruluş amacı, küresel insani sorunların çözüme ulaştırılmasıyla toplumsal dönüşüme katkıda bulunmak.

TRT World Citizen; acımasız çatışmaların olduğu, insanların göç etmek zorunda bırakıldığı ve etik değerlerin yerle yeksan olduğu dünyada, yaşanan tüm bu problemlere yönelik insani değerlere sahip bir toplumsal bilinç oluşturmak ve kollektif çözümler getirmeyi amaçlıyor.

Bu amaçlarla World Citizen, birçok proje, sempozyum, konferans, ödül töreni, kısa film yarışmaları gibi farklı etkinlikler düzenliyor.

İkinci TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu

Sürdürülen tüm bu proje ve farkındalık kampanyaları ile TRT, Türkiye’nin en köklü medya kuruluşu olarak, medya araçları üzerinden toplumun insani problemlerine dikkat çekmeyi önemli bir sorumluluk olarak görerek, gerek ulusal gerek uluslararası platformlarda insan odaklı projelerle dünya barışına katkı sunuyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Citizen İnsani Yardım Ödülleri, dünyanın farklı yerlerinden sivil girişimcilere takdim edildi.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de dünyada insani konulara yönelik katkıları olan ve değişime öncülük etmiş isimler, kendi alanlarına yönelik çeşitli kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Ödül alan isimler:

Hayat Boyu Başarı Ödülü: Cat Stevens (Yusuf Islam)

Kendisini insani yardım ve dünya barışına adayarak bugüne kadar çok sayıda farklı projenin içerisinde yer alan Yusuf İslam; bu sene, TRT World Citizen tarafından Hayat Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü. Ödüllü müzisyenin son dönemde yürütmekte olduğu Barış Treni projesi ön plana çıktı.

Eğitim Ödülü: Hawa Aden Mohamed

Yaklaşık 20 yıllık sürdürdüğü eğitim çalışmalarının yanı sıra barış ve insan hakları kampanyaları ile dikkat çeken Hawa Aden, Somali’de yaşayan kadın ve kız çocukların gelişiminde önemli roller üstlenmiş önemli bir eğitimci.

Kendisi eski bir mülteci. Savaştan kaçıp Kanada’ya yerleşiyor ve orada oldukça iyi bir yaşantı kuruyor. Fakat daha sonra ülkesindeki (Somali) karışık duruma müdahale etmek üzere geri dönüyor. Büyük bir yardım ağı kuruyor. İnsani yardımın dışında, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hayata katılımını güçlendirmek adına onlara büyük bir eğitim desteği sağlıyor.

İletişim Ödülü: Ahmed Abu Retaima

Filistinli şair ve yazar kimliğiyle öne çıkan Retaima, bir yandan da aktivist kimliği ile dikkat çekiyor. Filistin’de gerçekleşen barışçıl gösteriler hakkında yazdığı yazıları ile sosyal medyada büyük bir pozitif etki yarattı. Yaptığı farkındalık çalışmaları ile iletişim ödülüne layık görüldü.

Ahmed röportaj için Türkiye’ye geldiğinde, gökyüzünden geçen uçağa uzun uzun bakmış, arkadaşlarımız da neden baktığını sormuşlar. “Bizim ülkemizde uçak ölüm demek, bu anlama gelmeden bir uçal gökyüzünden nasıl geçer merak ettim” demiş. Anlamlı bir hikaye.

World Citizen Ödülü: Abdul Aziz Wahabzadah

Afgan mülteci olan Wahabzadah, Yeni Zelanda’da gerçekleşen terörist saldırıyı gerçekleştiren kişiyi kovalayıp kaçırmasıyla tanındı. Abdul Aziz, 2019 World Citizen ödülüne layık görüldü.

Abdul Aziz de Afganistanlı bir mülteci. Önce Avustralya’ya göçmüş fakat burada uzun yıllar boyunca mültecilere karşı yapılan haksızlıklara maruz kalınca Yeni Zelanda’ya yerleşmiş. 2.5 yıl sonra Christchurch’teki terör saldırısında camiideki cemaatin hayatını kurtarmış.

Gençlik Ödülü: Reyhan Jamalova

15 yaşında genç bir Azerbeycanlı Reyhan Jamalova, TRT World Citizen gençlik ödülünün sahibi oldu. Jamalova, yağmurdan elde edilecek enerji üzerine yaptığı inovatif girişimleri ile tüm gençlere ilham verecek nitelikte bir isim olma özelliğini taşıyor.

Women of War Signature Campaign Ödülü: Fatemah Alabed

TRT World Citizen 2019 Women of War Signature Campaign ödülünü Suriye’nin Halep bölgesinde yaşanan olaylari annesinin desteğini alarak dünyaya duyuran Bana’nın (8) annesi Fatemah Alabed aldı.

Kaynak: TRT Haber