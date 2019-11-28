“Pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla kuruldu, uluslararası alanda birçok önemli ismi ve projelerini İstanbul'da buluşturdu.

TRT World Citizen Ödülleri, İstanbul'da Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TRT’nin “pozitif değişime ilham olmak” ilkesiyle hayata geçirdiği sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen 3. yılında. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ödül programında konuşuyor. https://t.co/2mJloMTmTy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2019

"Birçok sosyal sorumluluk projesiyle vicdanlı insanlara ilham olduk"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ödül töreninin açılışında konuştu.

"Temel gayesi; çoğu zaman arka planda kalan, toplum tarafından fark edilmeyen gizli kahramanların başarı hikayelerinin dünyaya tanıtılması olan World Citizen Ödülleri için ilk adımımızı 3 yıl önce atmıştık. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda 3 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız ve burada sayamadığım birçok sosyal sorumluluk projesiyle gözden uzak tutulmaya çalışılan hayatlara dokunduk, vicdanlı insanlara ilham olduk."

"TRT olarak hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz"

"Biz; savaşlarla hayatları karartılanların hikayesini, dünyaya tehdit olarak pazarlayan medya dilinin sorunun bir parçası olduğunun farkındayız. TRT olarak da bu farkındalık ile hareket ediyoruz: hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz."

"TRT, kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmakta kararlı"

Küresel ölçekte bir değişim talebi söz konusu. Mevcut dünya düzenine karşı her geçen gün daha yüksek sesle "dünya beşten büyüktür" deniliyor. Türkiye, bu büyük değişimin, çağrının merkezindeki ülkedir; adil, yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ise Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, yeni bir medya ve dil inşasında bir "alternatif" değil, "kurucu", "öncü" ve "yön veren" bir medya kuruluşu olmakta kararlıdır."

"En cömert ülke olmak, başkalarının dertleriyle dertlenmektir"

Emine Erdoğan, TRT World Citizen Ödül töreninde konuşma yaptı.

Emine Erdoğan, TRT World Citizen Ödülleri töreninde konuşuyor. https://t.co/L8ZAzwZ5RZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2019

"Türkiye’yi ifade eden birçok tanımlama var. Bunlardan en güzeli “dünyanın en cömert ülkesi” olmasıdır. En cömert ülke olmak demek, başkalarının dertleriyle dertlenebilmektir. "

"İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir"

"Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir."

"Masumların gözyaşlarını silmek, dünyanın en paha biçilmez eylemidir"

Bugün burada ödül alan bu çok kıymetli kişiler, insan ruhundaki iyilik potansiyelinin en sağlam delilidir. Yıkan değil, yapan olmak, masumların gözyaşlarını silmek, dünyanın en paha biçilmez eylemidir.

Ödül alan isimler:

Women of War Signature Campaign Ödülü

TRT World Citizen 2019 Women of War Signature Campaign Ödülünü Suriye’nin Halep bölgesinde yaşanan olayları annesinin desteğini alarak dünyaya duyuran Bana’nın (8) annesi Fatemah Alabed aldı.

Eğitimci Ödülü

2019 TRT World Citizen Eğitimci Ödülünü, Somalili kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayata katılması için çalışmalar yürüten Mama Hawa aldı.

İletişimci Ödülü

2019 TRT World Citizen İletişimci Ödülünü, sosyal medyada paylaştığı hayaliyle binlerce Filistinliye barış içinde yaşama umudu veren Filistinli yazar ve şair Ahmed Abu Retaima aldı.

Citizen Gençlik Ödülü

2019 TRT World Citizen Gençlik Ödülünü, on beş yaşında yağmur sularından elektrik enerjisi üretme fikrini geliştiren Reyhan Jamalova aldı.

World Citizen Dünya Vatandaşı Ödülü

2019 TRT World Citizen Dünya Vatandaşı Ödülünü, Yeni Zelanda’da camilere yapılan silahlı terör saldırısı sırasında cesaretiyle birçok insanın hayatını kurtaran Abdul Aziz Wahabzadah aldı. Ödülü, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren takdim etti.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

2019 TRT World Citizen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaptığı çalışmalarla barışa ve insanlığa sağladığı faydayla tüm dünyaya ilham olan Yusuf İslam (Cat Stevens) aldı.

Kaynak: TRT Haber