Türkiye
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı28 Kasım 2019 Perşembe 18:51 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 18:51
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye sevk edildi.
Merkez Eyyübiye ilçesi Altınbaşak İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu.
Bunun üzerine haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla 25 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yemeklerden alınan numunelerin inceleneceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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