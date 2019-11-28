Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ve Subianto'nu kabul etti28 Kasım 2019 Perşembe 18:41 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 19:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu da kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA