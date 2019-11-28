Türkiye
Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi28 Kasım 2019 Perşembe 22:58 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 22:59
Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü. Bu anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Erdal Kolu, Altınşehir Mahallesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahları arasında yolcu taşıyan Zeynal Abidin Öztekin'in kullandığı 02 FH 181 plakalı otobüse bindi.
Adıyaman Adliye Sarayı yakınlarında aniden fenalaşan Kolu, şoför tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sürücü daha sonra diğer yolcuları inecekleri duraklara bıraktı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yolcunun fenalaştığı anlar otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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