Türkiye

1 kişinin ölümüne sebep olan sahte dişçi tutuklandı

28 Kasım 2019 Perşembe 23:20 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 23:20

Antalya'da diş çektirdikten iki hafta sonra hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın ölümüyle ilgili olarak seyyar dişçilik yapan Hüseyin Arslan tutuklandı.