Türkiye
1 kişinin ölümüne sebep olan sahte dişçi tutuklandı28 Kasım 2019 Perşembe 23:20 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 23:20
Antalya'da diş çektirdikten iki hafta sonra hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın ölümüyle ilgili olarak seyyar dişçilik yapan Hüseyin Arslan tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Durmuş Ay, diş doktoru olmayan kişiye ağrıyan dişlerini çektirmişti. Ancak çekim sonrası oluşan iltihabın vücuduna yayılması üzerine 15 gün sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz da şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Arslan, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
Hüseyin Arslan'ın Serik ilçesinde köylerde birçok kişiye diş operasyonu yaptığı iddia edilmişti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: antalya diş seyyar dişçi