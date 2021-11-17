Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin evi, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi.

Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde tam 17 kez yandı.

Küçük çapta çıkan yangınlara aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.





Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.

Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazıları çıkan yangınlarda zarar gördü.

Evin dışında, aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı.

Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirlendi.





Esrarengiz yangınların sebebi belli oldu

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkarıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yönlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

