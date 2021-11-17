Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SOLOTÜRK'ten Girne semalarında gösteri uçuşu
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri, Girne halkı tarafından ilgiyle izlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Girne'de yaptığı gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.
"Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında… SOLOTÜRK gösteri ekibimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler."
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında…@soloturk gösteri ekibimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38'inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler.. #MSB pic.twitter.com/XPR7GaFe4S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2021
Etiketler: KKTC Milli Savunma Bakanlığı
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