Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polis aracına çarpan 2 kişi yaralandı
Kütahya'da, polis aracına arkadan çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı yönüne giden 20 yaşındaki Yusuf Zülfikar Mırsarafi yönetimindeki motosiklet, U dönüşü yapan polis aracına arkadan çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kazada sürücü Mırsarafi ile arkasında oturan 22 yaşındaki Ayperi Guzhıkova yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Zülfikar Mırsarafi'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Etiketler: Polis Trafik Kazası
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