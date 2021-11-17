Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması amacıyla dün operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli Batman, Siirt, Muş ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

"Operasyona 255 personel ve 54 unsur katıldı"

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eş zamanlı olarak 255 personel ve 54 unsurun katılımıyla operasyon icra edilmiştir. 29 şüphelinin 20’si gözaltına alınmış olup 9 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Operasyon kapsamında suç ve suç unsuru malzemelerin tespiti amacıyla, haklarında soruşturma yapılan şüpheli şahıslar, bunlara ait ev, iş yeri ve eklentileri ile araçlarında aramalar yapılmış, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Planlı faaliyet kapsamında 8 ara yakalamada 24 şüpheli organizatöre işlem yapılmış, yakalamalarda ayrıca 304 düzensiz göçmen yakalanmıştır."

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.