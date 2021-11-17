Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kanadından yaralanan kızıl şahini fark etti. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Çevlik Mahallesi'nde devriye görevi sırasında kanadından yaralandığı için uçamayan kızıl şahin buldu.
Jandarma ekipleri, yaralı hayvanı yakalayarak Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileşmesinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.
Etiketler: Milli Parklar Doğal Yaşam
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