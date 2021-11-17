Olay, Yozgat'ın Sarraflar Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı ahşap binanın 1. katı iş yerlerinin üzerine çöktü. İş yerlerinde büyük hasar oluşurken, can kaybı ve can kaybı yaşanmadı. Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

[Fotoğraf: İHA]

"Duvardan sesler geliyordu"

Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra işletmeciler, iş yerlerinde bulunan eşyalarını tahliye etti. Binada duyduğu sesten şüphelenip yan komşusunun dışarı çıkmasını sağlayan döner salonu işletmecisi Fatih Yüce, “İş yerinde çalışırken duvardan sesler geldi. Dışarı çıktıktan sonra zemin kat bir anda çöktü. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Burası tarihi eser bir bina, sanırım eski olduğundan kaynaklandı” dedi.

Aktar Mehmet Yaman ise, “Duvarlardan sesler geliyordu, dışarı çıktım. Aradan 3 dakika geçti, zemin çöktü. İçeride aktar, baharat malzemesi vardı, hepsi gitti” şeklinde konuştu.