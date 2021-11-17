Bakırçay Nehri'nin Bergama bölümünde başlatılan çalışmalarda bu yıl çıkartılan rüsubat miktarının 700 bin metreküpe yaklaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, nehir yataklarının dolmasının sadece doğal yollarla değil insan eliyle de olduğunu belirtti.

"Atıklar yine dere yataklarına bilinçsizce atılırsa sonuç değişmez"

Çınar, "Nasılsa su alır götürür" mantığının doğru olmadığını vurgulayarak, "Bakırçay Nehri'nden binlerce metreküp evsel ve sanayi atığını çıkardık. Bölgedeki taşkın riskini azalttık. Ancak dikkat edilmez ve atıklar yine dere yataklarına bilinçsizce atılırsa sonuç değişmez. Dere yatağı yine tıkanır. Halkımızdan kendi mal ve can güvenlikleri için bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.