Halkalı Merkez Mahallesi'nde sitede yaşayan 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, 43 yaşındaki annesi Sakine Ekici ve babası Yusuf Ekici'yi silahla ateş ederek öldürdü.

Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra intihar etti.

Vasiyetini sosyal medya hesabından paylaştı

Ekici, intihar etmeden önce 'Vasiyetimdir' dediği notu dün saat 21.46'da sosyal medyadan paylaştı. Arkadaşları Ekici'den haber alamadı, sosyal medyada yaptığı paylaşımı görenler polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yusuf Çağrı Ekici'nin zehir içerek intihar etmesi nedeniyle AFAD ekipleri daire önünde hazır bekledi. Ekipler, oksijen tüpü ve özel kıyafetler ile vahşetin yaşandığı eve tekrar girerek cenazeleri çıkardı.

Ekici ailesinin cenazeleri incelenmek üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.