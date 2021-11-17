İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bitlis, Batman, Siirt, Muş ve Van’da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenledi.

Aramalarda 304 göçmen yakalandı

255 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 44 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 304 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.