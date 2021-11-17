Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis merkezli 5 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bitlis, Batman, Siirt, Muş ve Van’da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenledi.
Aramalarda 304 göçmen yakalandı
255 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 44 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 304 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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