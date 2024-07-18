15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına yakın bir mesafede arızalandı.

Sürücü tarafından köprü çıkışında indirilen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

Arızalanan metrobüsün yolu kapatması sebebiyle diğer metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa giremeyen metrobüsler araç yolundan ilerledi.

Arıza, metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Yol bakım aracıyla arızalı metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.