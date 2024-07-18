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Türkiye
AA 18.07.2024 17:53

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sağanağın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Giresun'da, cumartesi günü öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın ardından yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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