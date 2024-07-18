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Türkiye
DHA 18.07.2024 14:04

Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektar alan zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle destek verdi.

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında, alevler bazı evlerde hasara neden oldu. Bir bağ evi tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, çalışmaları takip etti.

Elektrik hatları zarar gördü

Alevlerin trafoya yakın bölgeye sıçraması nedeniyle elektrik dağıtım şirketinden yardım istendi, nakil hatlarındaki akımı kesildi. Alevler, elektrik hatları ve direklerine de zarar verdi.

Kontrol altına alındı

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektar alanın zarar gördü.

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