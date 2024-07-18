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Türkiye
AA 18.07.2024 12:32

Bingöl'de başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bingöl'de başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Turgut Özal Mahallesi Çavreşi Caddesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Miraç Aksoy'a sahipsiz köpek saldırdı.

Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bingöl'de başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler" dedi.

Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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