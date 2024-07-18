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Türkiye
AA 18.07.2024 11:11

Antalya-Isparta kara yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Antalya-Isparta kara yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı

Antalya-Isparta kara yolunda Gülnur Yalçın'ın kullandığı otomobil ile Tuncay Yıldırım yönetimindeki otomobil, Ağlasun Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevgi Yıldırım, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım, Çağlar Ege Yıldırım ve Eylül Mira Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, hayatını kaybetti.

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