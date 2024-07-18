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Türkiye
AA 18.07.2024 10:38

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 27 şüpheli adliyede

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 27 şüpheli adliyede
[Fotograf: AA]

İzmir'in ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ailelerinden oluşan bir grup, sevk işlemi sırasında Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde toplanarak alkışlarla "adalet istiyoruz" sloganı attı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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