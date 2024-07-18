Ankara'da EGO otobüsünün devrildiği anın görüntülerine ulaşıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kızılay-Ovacık seferini yapan EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.
Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Trafik kazasına ilişkin kamera kayıtlarında EGO otobüsünün devrildiği anlar yer aldı.