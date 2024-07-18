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Türkiye
AA 18.07.2024 15:15

Ankara'da EGO otobüsünün devrildiği anın görüntülerine ulaşıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı anlara ait görüntülere ulaşıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kızılay-Ovacık seferini yapan EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.

Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Trafik kazasına ilişkin kamera kayıtlarında EGO otobüsünün devrildiği anlar yer aldı.

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