Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 50 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın "kadın alan yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 50 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerin yakalanması için 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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