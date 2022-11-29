Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 167 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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