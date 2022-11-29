Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne’de tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
A.M. idaresindeki otomobil, Edirne-Kapıkule yolunda R.C’nin kullandığı tırın dorsesine çarparak yoldan çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi haber üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.M. ile otomobilde buluna B.M, H.E, A.E. ve N.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hatalı dönüş yaptığı iddia edilen tır sürücüsü R.C. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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