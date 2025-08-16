Açık 18.4ºC Ankara
TRT Haber 16.08.2025 06:32

13 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Marmara ve Kuzey Ege'de devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

13 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına  (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

