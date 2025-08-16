Açık 19.8ºC Ankara
AA 16.08.2025 02:42

Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan alevlere müdahale ediliyor.

Ekiplerin, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Orman Yangını
