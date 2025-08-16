Açık 21.1ºC Ankara
AA 16.08.2025 00:20

Mersin Silifke'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin Silifke'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bölgede su borusu yapımı sırasında kaynak yaptıkları ve yangının çıkmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G., B.S., M.A.A., H.B. ve M.H.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G., M.A.A., H.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.H.U. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hanenin boşaltıldığı, dumandan etkilenen 17 kişinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği kaydedilmişti.

Mersin Orman Yangını
