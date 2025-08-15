5 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarının son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı açıklamasında, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarının, kara araçlarının ve orman kahramanlarının gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda Bursa İznik, Zonguldak Merkez, Bartın Amasra, Muğla Fethiye ve Balıkesir Edremit yangınlarında tam kontrolün sağlandığını belirtti.

Yumaklı ayrıca Adıyaman Besni, Balıkesir Erdek yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Kocaeli Karamürsel, Karaman Ermenek ve Afyonkarahisar Bolvadin yangınlarının ise ekiplerin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi.