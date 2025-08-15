Eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa ile Ayancık Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Fethiye'de, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Boğa'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"24’üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk’ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin."