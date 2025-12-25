Puslu 5ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.12.2025 09:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla 104 uzman yardımcısı alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alacak

 Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

