Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.08.2025 20:31

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: 8 yaralı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan ve banka çalışanlarını taşıyan servis aracı devrilerek yan yattı.

Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: 8 yaralı

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Balıkesir Sındırgı'da 831 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:14
Trump: Rusya-Ukrayna ateşkesi sağlanmazsa mutsuz olacağıö
20:45
Danimarka'da tren raydan çıktı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
20:32
Zelenskiy: Yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak
20:23
Balıkesir Sındırgı'da 831 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildi
20:05
Trump: Putin'le görüşme iyi geçmezse çekip gideceğim
19:59
Filistin'den Kızılhaç'a İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin korunması için "acil müdahale" çağrısı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ