TRT Haber 16.08.2025 06:21

Sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Hafta sonu sıcaklıklar, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
[Fotograf: AA]

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor. Yurdun kalan kesimleri az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmezken, sıcaklıklar İstanbul'da 30, Ankara'da 31 ila 34, İzmir'de ise 34 ila 35 derece civarında seyredecek.

