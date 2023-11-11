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Türkiye
TRT Haber 11.11.2023 17:19

12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 12 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın yurdun iç, doğu ve güneydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güneyinde yağış bekleniyor. Yağışlar Orta ve Batı Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

12 ile "sarı" kodlu uyarı

Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın, Ege'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

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