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Türkiye
AA 27.10.2023 15:26

112 Acil'den bayrak isteyen yaşlı kadına polisten sürpriz

Burdur'da polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden Türk bayrağı isteyen yaşlı kadına pastalı sürpriz yaptı. Bayrağı öperek teslim alan ve evinin balkona asan Çimen, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

112 Acil'den bayrak isteyen yaşlı kadına polisten sürpriz

Kent merkezinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Nazan Çimen, Cumhuriyet'in 100 yılı kutlamalarına katılmak için evinin balkonuna bayrak asmak istedi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bayrak talep eden Çimen'in doğum günü olduğunu öğrenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pasta ve mum da alarak kadının isteğini yerine getirdi.

Polisleri ellerinde mumları yanan pasta ve Türk bayrağıyla gören Çimen, duygulu anlar yaşadı. Bayrağı öperek teslim alan ve evinin balkona asan Çimen, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü de bu anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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