Köprü, bina ve anıtlar "turuncu" renge bürünecek

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, kurum ve kuruluşlar, okullar ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenecek etkinliklerle löseminin önemine dikkat çekilecek.

Ayrıca Türkiye genelinde tarihi anıtlar, modern yapılar, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, köprü, gökdelen, anıt gibi noktalar 1 Kasım'dan itibaren löseminin sembol rengi "turuncu" ile ışıklandırılacak.

Bu farkındalık hareketiyle löseminin tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olduğunu duyurmak, lösemili çocukların zorlu mücadelelerine dikkati çekmek amaçlanıyor.

LÖSEV, bu farkındalığa destek vermek isteyen herkese de 2-8 Kasım'da turuncu kıyafetler ve aksesuarlar takma çağrısında bulundu.