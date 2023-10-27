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Türkiye
AA 27.10.2023 14:13

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 930 bin lira dolandırdılar

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir kişinin 930 bin lirasını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 930 bin lira dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe'de B.C'nin parasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve hesabının başka kişilerin kontrolünde olduğu yönündeki söylemlere inanan müştekinin, şüphelilerin yönlendirmesiyle 930 bin lirayı başka hesaplara gönderdiğini tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyonla Furkan A, Abdulyasin G. ile İsmail A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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