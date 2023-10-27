F-16'lar Antalya semalarında prova uçuşu yaptı

Kentte "Türk Yıldızları" ekibince gerçekleştirilecek gösteri uçuşunun, İstanbul Boğazı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katılacak olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında F-16'lar Antalya semalarını süsleyecek.
Yaklaşık yarım saat süren prova uçuşunda Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 uçağı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Antalya semalarındaki uçuşu öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Kentin dört bir yanında izlenen adrenalin dolu prova uçuşuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da 4 F-16 uçağı Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda "Gösteri Uçuşu" gerçekleştirecek.