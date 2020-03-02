Haber Giriş: Kaynak: AA
11 yaşındaki kız çocuğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Soma ilçesinde kalp krizi geçiren 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi.
Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Taşer için Hicret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Baba Musa, anne Sevda Taşer gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, küçük kızın sınıf arkadaşları da cenaze törenine katıldı.
Cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi Soma Belediye Mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: Soma Manisa kalp kriziSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 21:33
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