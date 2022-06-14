Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, uzun süredir FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyordu.

Örgütle ilişkili yapılarda fiilen görev aldığı, örgütün finansal kurumlarına örgütün desteklenmesi amacıyla para yatırdığı, örgütte sözde yönetici pozisyonunda bulunduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin merkez olmak üzere Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli operasyonda 12 gözaltı kararı verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik operasyon kararı aldı.

Ankesörlü telefon kayıtları ve itirafçı ifadeleriyle, bazı şüpheliler tek tek tespit edildi.

Bu doğrultuda İzmir merkezli 7 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.